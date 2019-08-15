2019/08/15 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن موعد تطبيق قانونها الجديد.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “موعد تطبيق قانون المرور الجديد سيكون يوم السادس من تشرين الاول المقبل”. واكدت انها “تحيط المواطنين علما ان العقوبات ستكون شديدة بحق المخالفين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تعلن عن موعد تطبيق قانونها الجديد وتحذر من عقوبات شديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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