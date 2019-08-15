2019/08/15 | 12:01

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وزير الداخلية يصل الى بابل ويجتمع باعضاء مجلس المحافظة

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الخميس، الى محافظة بابل.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ان" الياسري ول الى محافظة بابل صباح

اليوم، وعقد اجتماعاً هاماً مع اعضاء مجلس المحافظة".

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