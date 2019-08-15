أسرع عملية إخماد حريق بسيارة – فيديو

2019/08/15 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثق مقطع فيديو لقطات لأسرع عملية إخماد حريق اشتعل بسيارة أثناء توقفها في إشارة مرور في البرازيل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه موقع لايف ليك، عددا من السيارات المتوقفة في إشارة المرور، حيث كان من بينهم سيارة الإطفاء، وفجأة اشتعلت النيران في السيارة ذات اللون الأبيض.

وهرع السائق ومن كان برفقته وابتعدوا على السيارة على الفور، وبدأت النيران في الاشتعال من الجزء الأمامي بالسيارة، وعلى الفور توقفت سيارة الإطفاء أمامها، وأنقذ رجال الإطفاء السيارة قبل أن تنفجر.

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