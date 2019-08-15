انخفاض درجات الحرارة في بغداد والمحافظات الشمالية

2019/08/15 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتشهد المنطقة الوسطى بينها العاصمة بغداد ومدن الشمال تغيرا في طقس اليوم الخميس.

وذكر بيان لهيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “طقس المنطقتين الوسطى والشمالية لليوم يكون مشمساً مع ظهور بعض السحب، وانخفاض بدرجات الحرارة”.

ووفقا للبيان فان “الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10 كم/س، ومدى الرؤية كم 8-10.

وحذر البيان “المنطقة الجنوبية من طقس مشمس شديد الحرارة مع ظهور بعض السحب، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كم/س تنشط خلال النهار الى 20-30 كم/س .



مدى الرؤية 8-10 كم.

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