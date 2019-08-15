سامسونج تدعم عملة بيتكوين ضمن محفظة مفاتيحها

2019/08/15 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أضافت شركة سامسونج دعمًا لميزات عملة بيتكوين (Bitcoin) الرقمية ضمن محفظة مفاتيحها المسماة (Blockchain Keystore)، وذلك وفقًا للمعلومات المحدثة على موقع مطوري سامسونج.

ودمجت سامسونج وظائف البيتكوين على هواتفها الذكية الداعمة لتكنولوجيا البلوك تشين، وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إطلاق مجموعة (Galaxy S10) مع محفظة (Blockchain Keystore).

ويُعد استخدام هذه المفاتيح أمرًا حيويًا للعديد من التطبيقات اللامركزية (dapps) وكذلك لتخزين مفاتيح العملات الرقمية المشفرة.

ويقتصر الدعم في الوقت الحالي على أجهزة (S10) و (Note 10)، بما في ذلك (Galaxy S10e)؛ و (S10)؛ و (+S10)؛ و (S10 5G)؛ و (Note 10)؛ و (+Note10).

وكشفت سامسونج عن محفظة مفاتيحها المسماة (Blockchain Keystore) لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، والتي تتضمن حاليًا 17 تطبيقًا لا مركزيًا.

كما أن الدعم متوفر فقط للعملاء في كندا؛ وألمانيا؛ وكوريا الجنوبية؛ وإسبانيا؛ وسويسرا؛ والولايات المتحدة؛ والمملكة المتحدة.

وكانت المعلومات تشير إلى أن الشركة ستبدأ في دعم واعتماد بيتكوين، وذلك بعد أن دعمت المحفظة عملة إيثيريوم (Ethereum).

ودعمت المحفظة عند صدورها عددًا قليلاً من رموز (ERC20) المميزة الصغيرة التي كانت في معظمها غير مفيدة على الإطلاق في العالم الحقيقي.

وكان من المنطقي بالنسبة لشركة سامسونج إضافة دعم عملة إيثيريوم أولًا، إذ من خلال قبول رموز (ERC20) المميزة، فإن العملاقة الكورية الجنوبية تمكنت من جعل جهازها متوافق مع الآلاف من مشاريع إيثيريوم.

وظهرت تقارير في وقت سابق من هذا العام تفيد بأن سامسونج كانت تطور شبكة بلوك تشين (BlockChain) خاصة بها قائمة على شبكة إيثيريوم الرئيسية.

وتمتلك بيتكوين ما يقرب من 70 في المئة من سوق العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة، بينما لدى إيثيريوم أقل من ثمانية في المئة.

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