حريق داخل قناة النجباء وسط بغداد

2019/08/15 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر من داخل قناة "النجباء"، الخميس، بأن حريقا اندلع داخل قناة النجباء الفضائية بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

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