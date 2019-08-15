جازبروم نفط: حقل بدرة النفطي بالعراق انتج 1.8 مليون طن بداية 2019

2019/08/15 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت جازبروم نفط، ذراع إنتاج النفط التابعة لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، يوم الخميس إن حقل بدرة النفطي بالعراق

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