الكهرباء تنجح في معالجة حوادث الشبكة الوطنية خلال ايام عيد الاضحى

2019/08/15 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، سيطرتها على جميع الحوادث التي اصابت الشبكة الوطنية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال ايام عيد الاضحى.

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