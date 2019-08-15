2019/08/15 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المرور: بدء تطبيق القانون الجديد يوم 6 تشرين الأول المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/15 | 12:05.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: بدء تطبيق القانون الجديد يوم 6 تشرين الأول المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: بدء تطبيق القانون الجديد يوم 6 تشرين الأول المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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