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المرور: بدء تطبيق القانون الجديد يوم 6 تشرين الأول المقبل


المرور: بدء تطبيق القانون الجديد يوم 6 تشرين الأول المقبل
2019/08/15 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المرور: بدء تطبيق القانون الجديد يوم 6 تشرين الأول المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/15 | 12:05.

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