مسؤول محلي : هنالك متابعة حقيقية في مستجدات مشروع اقليم البصرة

2019/08/15 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، احمد عبد الحسين، اليوم الخميس، ان هنالك متابعة حقيقية في مستجدات مشروع اقليم البصرة.

واضاف عبد

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