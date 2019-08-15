اتحاد الكرة يؤكد تمسكه بكاتانيتش رغم خسارة غرب آسيا

2019/08/15 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم ،الخميس، تمسكه بخدمات مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، رغم عدم تتويجه ببطولة غرب آسيا والتي اقيمت في كربلاء واربيل .وقال عضو الاتحاد يحيى كريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “المنتخب الوطني ظهر بشكل جيد في البطولة رغم الغيابات التي ضربت صفوفه قبل واثناء البطولة”.واوضح أن “اتحاد الكرة […]

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