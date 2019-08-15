2019/08/15 | 12:13

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الكربولي: لا يدعو لحل الجيش الا عميل لأجنبي ولا يزايد عليه الا مرتزق

متابعة/...عد رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي، الجيش هو "المؤسسة الأمنية الأولى في العراق".

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر ان" الجيش هو المؤسسة الأمنية العراقية الأولى التي يلوذ اليها العراقيون، وهو الوحيد الذي تجتمع القلوب على حبه".

وأشار الى انه" لا يدعو لحله الا عميل للأجنبي ولا يزايد عليه الا مرتزق".

وكان القيادي في حركة النجباء يوسف الناصري قد وصف الجيش العراقي في حديث متلفز بـ"المرتزق" وطالب بحلّه، وإسناد مهامه إلى الحشد الشعبي.

فيما اعلنت قيادة العمليات المشتركة استنكارها لهذا التصريح الغريب، مطالبة صاحبه بسحبه والاعتذار عنه، لان هذا التصريح لايشكل إساءه للجيش العراقي البطل فحسب وإنما لكل الشهداء والمضحين من أبناءه ولعموم الشعب العراقي الذي يقدس جيشه الذي هو جيش الوطن والمواطن وقدم التضحيات الكبيرة لحماية العراق وشعب.





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