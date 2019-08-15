2019/08/15 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب تهور سائق سيارة نقل في دهس عدد من المارة واقتحام صيدلية.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، الشارع المزدحم بالمارة، وفجأة ظهرت سيارة نقل تسير بسرعة جنونية، حيث يبدو أن سائقها فقد السيطرة على عجلة القيادة وقام بدهس عدد من المارة.

ووفقا لموقع لايف ليك، لم يتمكن السائق من السيطرة على السيارة وإيقافها واقتحم صيدلية، حيث حطم الواجهة الزجاجية وتسبب في حالة من الفوضى العارمة، وركض عدد من الأشخاص لإنقاذ الضحايا من أسفل عجلات السيارة.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل أخرى عن الواقعة أو مكان الحادث المفجع.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة دهس سيارة نقل المارة واقتحامها صيدلية – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة دهس سيارة نقل المارة واقتحامها صيدلية – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).