المرور تحدد موعد تطبيق قانونها وتتوعد المخالفين بعقوبات شديدة

2019/08/15 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة )- اعلنت مديرية المرور العامة ، عن قرب موعد تطبيق قانونها الجديد ، مؤكدة ان العقوبات التي ستفرضها بموجب القانون الجديد ستكون شديدة بحق المخالفين .

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الخميس ، ان “موعد تطبيق قانون المرور الجديد سيكون يوم السادس من تشرين الاول المقبل”.

واكدت انها “تحيط المواطنين علما ان العقوبات ستكون شديدة بحق المخالفين”.

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