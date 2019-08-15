نائبة عن ديالى: طرق الموت تتجاوز إحصائية ضحايا الإرهاب بـ 5 أضعاف

2019/08/15 | 12:18

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بغداد :سومر نيوز

اكدت النائب ناهدة الدايني، الاربعاء، بان احصائية ضحايا طرق الموت في ديالى تتجاوز ماي يسقط برصاص الارها...

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