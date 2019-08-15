2019/08/15 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن وحدات مدفعية أمريكية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" بالقرب من مطار القيارة في نينوى.وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان نشر على صفحتها الرسمية ب‍الفيسبوك، إن "عملية القصف التي جرت في محافظة نينوى، تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية".واضافت ان "جنودا من كتيبة المدفعية الميدانية الثانية واللواء القتالي الأول التابع للفرقة 101 المحمولة جوا شاركوا في العملية"، مشيرة الى ان "الهدف من العملية هو للقضاء على خلايا نائمة للتنظيم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الجيش الأمريكي يستهدف بالمدفعية "خلايا نائمة لداعش" في العراق) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الجيش الأمريكي يستهدف بالمدفعية "خلايا نائمة لداعش" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).