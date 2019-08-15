وزير الداخلية يصل إلى بابل

2019/08/15 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري يوم الخميس، الى محافظة

بابل.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "الياسري وصل الى محافظة بابل صباح

اليوم، وعقد اجتماعاً هاماً مع اعضاء مجلس المحافظة".

وكانت وثائق رسمية كشفت في الاسبوع الجاري عن العثور على 31 جثة

مجهولة الهوية في مناطق شمال محافظة بابل.

وتشير الوثائق الى إبلاغ دائرة الطب العدلي في صحة بابل دائرة بلدية

الحلة في دفن 31 جثة مجهولة بعد تجاوز وجودها في الثلاجات الفترة

القانونية التي يسمح بحفظها".

وتفيد وثيقة جوابية من بلدية الحلة الى الطلب العدلي بعدم ممانعتها

في تسليم الجثث الى مؤسسة فاطمة الزهراء ودفنها في مقار محافظة

كربلاء.

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