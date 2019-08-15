2019/08/15 | 12:21

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مقتدى الصدر يدعو إلى «التظاهر» لدعم الجيش العراقي

كلمة -

بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره الى التظاهر،

يوم الجمعة، في مختلف مدن البلاد لمساندة الجيش العراقي.

وجاءت دعوة الصدر، ردا على دعوات أطلقها قيادي في جماعة

النجباء الموالية لإيران، إلى حل الجيش العراقي واتهمامه بالخيانة

عقب حادثة انفجار مخازن العتاد داخل معسكر الصقر في بغداد.

وكان الأمين العام لما يسمى بـ"مجلس شورى العلماء" في النجباء، يوسف

الناصري، قد دعا إلى حل الجيش العراقي.

وقوبلت هذه الدعوة إلى حل الجيش باستهجان وانتقادات واسعة، لاسيما

أنها جاءت في الوقت الذي يطمح فيه العراقيون إلى تعزيز مؤسسات

الدولة بعد سنوات من الحرب الضارية ضد إرهاب تنظيم داعش الإرهابي.

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