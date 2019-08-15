الدفاع العراقية تقاضي قيادي “النجباء” يوسف الناصري

2019/08/15 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت #وزارة #الدفاع العراقية، اليوم الخميس، عزمها إقامة دعوى #قضائية ضد القيادي في حركة “#النجباء” #يوسف_الناصري، بعد وصفه الجيش العراقي بـ”المرتزق”.الوزارة ذكرت في بيان: «نطالب […]

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