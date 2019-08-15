“عملاء ومرتزقة”.. الكربولي يصف من يدعو لحل الجيش العراقي

2019/08/15 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، الخميس، دعاة حل الجيش العراقي بـ”العملاء والمرتزقة”، مشيرًا إلى أن الجيش العراقي هو القوة الأمنية الوحيدة التي يجمع عليها الشعب العراقي.

وقال الكربولي في تغريدة على صفحته الشخصية في “تويتر” وتابعتها “كلكامش برس” أن “كل من يدعو لحل الجيش العراقي ما هو إلا عميل أجنبي، وكل من يزايد عليه ما هو إلا مرتزق”.

وأضاف أن “الجيش هو المؤسسة الأمنية العراقية الأولى التي يلوذ بها العراقيين والقوة الأمنية الوحيدة التي تجتمع القلوب على حبه”.

وتابع: “لا يدعو لحل الجيش الا عميل للأجنبي، ولا يزايد عليه الا مرتزق”.

وكان معاون زعيم حركة النجباء يوسف الناصري، قد اثار ضجة إعلامية عقب وصفه الجيش العراقي بــ “المرتزق” خلال احد اللقاءات المتلفزة.

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