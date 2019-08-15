2019/08/15 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، الخميس، أن مجلس النواب مستمر على الأعراف الخاطئة بالتغاضي عن قضية النواب المتغيبين، مطالبا بتشريع قانون أو طلب استبيان من المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.

وقال السوداني في حديث لـ”كلكامش برس” إن “عرفًا خاطئًأ استمر عليه مجلس النواب بالتغاضي عن النواب المتغيبين الذين حضروا لمرة واحدة فقط، أثناء أدائهم لليمين الدستوري” عادًا ذلك بـ”المؤشر السلبي الذي كنا نطمح لتجاوزه”

وأشار إلى أن “قضية الغيابات هي جنبة مسكوت عنها في الدستور والقانون وتحتاج إلى توضيح قانوني أو من خلال الاستفسار من المحكمة الاتحادية”.

وتابع السوداني بالقول إن “النظام الداخلي لمجلس النواب لم يذكر شيئا عن النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري فضلا عن عدم تبيانها في القانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتنظيم عمل مجلس النواب”.

وبين أن “هذه المشكلة لا يمكن حلها الا نم خلال تعديل القانون او طلب استبيان من المحكمة الاتحادية”، لافتا إلى أن “بعض القرارات النيابية تطعن بها المحكمة ولذلك فان الاستبيان هو الحل الأمثل في هذه الحالة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبا باستبيان المحكمة الاتحادية.. السوداني: البرلمان يتغاضى عن غيابات النواب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبا باستبيان المحكمة الاتحادية.. السوداني: البرلمان يتغاضى عن غيابات النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).