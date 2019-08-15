المالكي: تكرار حوادث مخازن السلاح يتطلب تدخلا حكوميا حازما

2019/08/15 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن تكرار حوادث مخازن السلاح يتطلب تدخلا حكوميا حازما.

وأكد المالكي في تغريدة على تويتر على اهمية كشف عما إذا كانت مفتعلة بهدف تخريبي أو ناجمة عن طبيعة عمليات التخزين ونوعية السلاح والظروف المحيطة، أو انها فعلا نتيجة هجمات بطائرات مسيرة تشنها إسرائيل وغيرها، مشيرا الى ضرورة عدم السكوت على الامر وينبغي مواجهته من قبل الجهات المختصة، لإنهاء اللغط السياسي، وحسم الجدل في أسباب هذه الحوادث ومحاسبة الفاعلين في حال ثبوت تورط أية جهات

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