2019/08/15 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق اظهر مقطع فديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الخميس، عناصر من الشرطة وهم يعتدون بالضرب بالعصي والهروات على مشجعين عقب انتهاء مباراة العراق والبحرين التي اجريت يوم امس الاربعاء في كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. الاعتداء بالضرب المبرح على مشجعي المنتخب الوطني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. الاعتداء بالضرب المبرح على مشجعي المنتخب الوطني في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).