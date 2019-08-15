“بالفديو”.. معجبة عراقية تباغت كاظم الساهر بقبلة “بالقوة” والاخير يرد بتصرف غير متوقع

2019/08/15 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان العراقي كاظم الساهر خلال إحيائه حفله الأخير في مدينة اسطنبول التركية، ويُظهر الفيديو لحظة مغافلة إحدى المعجبات للأمن المتواجد حول المسرح وصعودها إليه بالقوة.وبالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تقتحم مُعجبة المسرح خلال غناء الساهر، إلى أن هذه المرة كانت الطريقة […]

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