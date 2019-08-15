تركيا: وحدات حماية الشعب تسببت بهجرة العديد من الكورد من سوريا

2019/08/15 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم وزير الخارجية التركية مولود تشاوش اوغلو يوم الخميس وحدات حماية الشعب بالتسبب بهجرة العديد من الكورد من سوريا.

وقال اوغلو في مؤتمر صحفي اليوم ان "شرق الفرات اصبح ملكا للارهابيين ويجب طرد وحدات حماية الشعب الكوردية من تلك المناطق".

واضاف ان الولايات المتحدة الامريكية مستمرة في تزويد حزب العمال الكوردستاني و وحدات حماية الشعب الكوردية بالسلاح.

وتابع اوغلو ان تركيا ستعيد الكورد الى مناطقهم في سوريا، مردفا بالقول ان المهاجرين من شمال سوريا سيتم تثبيتهم في المنطقة الامانة.

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