شباب كربلاء ينظمون معرضا خيريا لدعم مرضى السرطان

2019/08/15 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نظم فريق بازار انامل بابلية في كربلاء المقدسة معرضه الخيري التاسع لدعم مرضى السرطان الراقدين بمركز الامام الحسين (ع) للاورام السرطانية.وقالت مسؤولة الفريق فاطمة علي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “المعرض الذي يقام للسنة التاسعة على التوالي حمل شعار “السرطان يقيم احتفالا في جسدي” وشارك فيه 30 مشتركا من مختلف المحافظات العراقية، […]

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