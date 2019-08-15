2019/08/15 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بإندلاع حريق داخل مخزن للأدوية بمستشفى الخالص.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ،إن" حريقا اندلع داخل مخزن للأدوية بمستشفى قضاء الخالص"،مبينا،أن" اسباب الحريق لم تعرف حتى الآن".

وأضاف ،أن" نحو 4 فرق من الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق واخماده في الوقت الراهن"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في مخزن للأدوية بديالى و4 فرق تحاول اخماد النيران) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في مخزن للأدوية بديالى و4 فرق تحاول اخماد النيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).