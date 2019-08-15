2019/08/15 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- أربيل

أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﺭﺑﻴﻞ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ (15 اب 2019)، ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﻴ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ﺳﻘﻮﻁ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﺳﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ أرﺑﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻴﺪ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ﺳﻘﻮﻁ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﺳﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ أرﺑﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻴﺪ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).