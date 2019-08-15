2019/08/15 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC طالب تحالف القوى العراقية، اليوم الخميس، بـ”حل” جميع التشكيلات المسلحة وجعلها تحت امرة الجيش، وإعادة العمل بالتجنيد الالزامي.جاء ذلك رداً على مطالبة معاون الأمين العام لحركة النجباء يوسف الناصري بحل الجيش العراقي وجعل الحشد الشعبي “الجيش الاول” في البلاد.وقال تحالف القوى العراقية في بيان إنه “في غمرة احتفاء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف القوى يرد على الناصري بالمطالبة بـ”حل” الفصائل وإعادة التجنيد الالزامي المركز الخبري الوطني.

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