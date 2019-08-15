2019/08/15 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان لتحالف القوى: نطالب القائد العام بتحريك دعوى ضد من يسيء للجيش وكالة خطوة برس.

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