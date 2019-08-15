تأثير متوقع بعد دخول شركة تكنولوجيا الأموال الرائدة ” iPayLinks” الصينية على سوق الشرق الأوسط

2019/08/15 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..بدأت منطقة الشرق الأوسط بترسيخ نفسها سريعًا كسوق ناشئة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود نظرًا للانتشار الواسع للهواتف الذكية وتزايد القوة الشرائية لدى المستهلكين.

ويعتبر دخول شركة ” iPayLinks على السوق الإقليمي حدثاً مهماً سيغير قواعد اللعبة الاقتصادية في المنطقة، حيث طال انتظار دخول المزود الرائد في الصين لخدمات الدفع عن بُعد! تهدف iPayLinks اليوم، التي تمتلك فرعاً مرخصاً في دبي، بالإضافة إلى شركة تابعة مرخصة من SAGIA في الرياض، إلى بناء حلول الدفع الشامل للشركات عبر الشرق الأوسط.

وقد جعل هذا الأمر المنطقة وجهة جذابة للتجارة الإلكترونية مع وجود منافس كبير وآخر متوسط الحجم يتصارعان للحصول على الحصة الكبرى من هذه الحركة الاقتصادية الواعدة! حيث واصلت مبيعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإنترنت تسجيل نمو مثير للإعجاب على مر السنين، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة في المنطقة إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2020.

وتهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم – الصين، ويأتي ذلك بعد 35 عامًا من العلاقات الدبلوماسية القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين.



اليوم ومع الإجراءات الأخيرة، يُعتقد أن أكثر من 2000 شركة ستستفيد من العلاقات الثنائية، حيث أن شركات الإنترنت الصينية العملاقة “” Tencent ” و “DiDi” ستعمل على توسيع آفاقها في المنطقة.

ومن المتوقع أن تقوم iPayLinksوالتي يقع مقرها في مركز الأعمال التجارية في شنغهاي، على بناء جسر بين صناعة الدفع الإلكتروني في الصين والشرق الأوسط، مما سيساهم في النهاية في نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة وتوفير تسهيلات الدفع المريحة.

وأشار بن وانغ، المدير الإقليمي للشركة : ” ان اتجاه الشركات اليوم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينصب نحو التعامل المباشر مع المستهلك B2C فيما يتعلق في مجال المدفوعات الإلكترونية ، حيث نتوقع أيضًا أن تتحول العديد من الشركات نحو التعاون فيما بينها أيضاً وليس فقط مع المستهلكين B2B، فمع استعداد المزيد من الشركات لفكرة نقل معظم خيارات الدفع الخاصة بها لتصبح عبر الإنترنت تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة – على وجه الخصوص – هذا الأمر لأن المزيد من الشركات المحلية تتبنى الأعمال التجارية عبر الحدود ، لذلك فإن iPayLinks اليوم تُعد في موقع استراتيجي لتقديم خدمات سلسة من شأنها تعزيز التجارة الإلكترونية عبر الحدود.” وأضاف قائلاً: “الحلول والخدمات التي سنقدمها ستكون حساسة للوقت وتلبي متطلبات أعمال التجارة الإلكترونية الإقليمية من خلال التعاون مع الشركات الإقليمية والمؤسسات المالية”.

في أعقاب نمو شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) الناشئة وتحدياتها ثم ازدهارها عبر الحدود في المنطقة، تهدف iPayLinks أيضًا إلى إنشاء محفظة إلكترونية عبر الحدود للمؤسسات وتجار السوق.

ووفقًا لـ iPayLinks، سيساعد ذلك في تبسيط عملية الدفع من قبل البائعين في المنطقة، مما سيعزز بدوره العائدات ويتجنب الرسوم الإضافية.

مع استثمار شركات مثل Tencent Group و Vision Capital و Legend Capital والعديد من صناديق SEA، تمتلك iPayLinks شبكة مالية رائعة في آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يتمتع أكثر من 2000 تاجراً في مجال التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم من قطاعات مختلفة مثل تجارة التجزئة الإلكترونية و OTAs والمحتويات الافتراضية ، بخدمات حلول الدفع الشامل التي توفرها iPayLinks.

المصدر: “ايتوس واير”

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