عرض الوثائقي الايراني “نوتات نحاسية من حلم” بمهرجان لوكارنو الدولي في سويسرا

2019/08/15 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/منصور جهانی/..



يعرض الفيلم الوثائقي «نوتات نحاسية من حلم» من إخراج «رضا فرهمند» وبحضور فلسطيني ضمن العرض التنافسي لـ«أسبوع النقّاد» في بمهرجان «لوكارنو» السينمائي الدولي بنسخته الـ 72 .

الفيلم الوثائقي «نوتات نحاسية من حلم» Copper Notes of a Dream من إخراج «رضا فرهمند» Reza Farahmand وإنتاج «مرتضى شعباني»، بصفته الفيلم الوحيد الذي سيمثل السينما الإيرانية في أول حضور دولي له في سنة .

سينافس فيلم «نوتات نحاسية من حلم» أفلام وثائقية أخرى من فرنسا، ألمانيا، سوسرا، هنغاريا و دول أخرى المتنافسة على جائزة قسم المسابقة الدولية من مهرجان لأفلام «لوكارنو».

وجاء على موقع مهرجان «لوكارنو» السينمائي بشأن هذا الفيلم: يركز هذا العرض على الأفلام المبتكرة ذات المحتوى الرائع.



أفلام جريئة تفتح آفاقًا جديدة ومثيرة للجدل في العالم.



سيعرض الفيلم الوثائقي «نوتات نحاسية من حلم» على مستوى العالم من قبل شركة العرض الدولي ArtHouse Cinematheque و التي يديرها «مرجان عليزادة».

يدور «نوتات نحاسية من حلم» حول «ملّوك» صبي في سن العاشرة من عمره و الذي يقوم هو و أصدقاءه بجمع الأسلاك النحاسية من البيوت التي دمّرت خلال الحرب في سوريا وبيعها لكسب عيشهم، لكن شوقهم في الوصول لحلمهم الطفولي، الآمال الحارّة تترعرع في قلوبهم وينثرون ألوان الطفولة والفرح للخراب والدمار الذي يعمّ المكان .

ويعد مهرجان لوكارنو السينمائي رابع مهرجان معتبر دوليا بعد مهرجانات (كان ، البندقية، برلين) وستعقد دورته ال72 من ضمن العروض التنافسية وغير التنافسية من جملتها: عرض المسابقة الدولية «تنافسية»، العرض التنافسي «أسبوع النقّاد»، «صناع السينما في الوقت الحاضر»، «تنافسية أفلام علمية و غيرمتعارفة» «فهود الغد» عرض Play Forward و … ستعقد في مدينة لوكارنو في سويسرا حيث تبدأ من 7 إلى 17 أب أغسطس لعام 2019 .

وسبق ان شارك «رضا فرهمند» في عام 2018 بالفيلم الوثائقي «نساء مع البارود Women with »Gunpowder خلال العرض التنافسي لـ«أسبوع النّقّاد» الخاص بالمهرجان ،وإستطاع نيل عدة جوائز سينمائية قيّمة من جملتها: الجائزة الأصلية لمهرجان باريس الدولي «علامات الليل» Signes de Nuit جائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي «ملنيوم» في بلجيكا، الجائزة الكبرى، جائزة الجمهور والعرض الرئيسي للفيلم الوثائقي «كرونوغراف» خلال المهرجان بنسخته ال-14 في مولدوفا، جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان «براغ» الخاص بالأفلام الإيرانية في جمهورية التشيك، رشح لجائزة أفضل فيلم من وجهة نظر المشاهدين في المهرجان الدولي «لايبزيغ» في ألمانيا و … .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض الوثائقي الايراني “نوتات نحاسية من حلم” بمهرجان لوكارنو الدولي في سويسرا) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض الوثائقي الايراني “نوتات نحاسية من حلم” بمهرجان لوكارنو الدولي في سويسرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).