2019/08/15 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكهرباء توضح الانقطاعات المستمرة في الشبكة الوطنية خلال أيام العيد

اوضحت وزارة الكهرباء ، اليوم الخميس، الانقطاعات المستمرة في

الشبكة الوطنية خلال أيام عيد الاضحة المبارك.

وذكرت الوزارة في بيان، ان" الشبكة الوطنية تعرضت خلال الأيام

الماضية لعدة حوادث عرضية والتي تزامنت وللاسف الشديد مع حلول عيد

الأضحى المبارك، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة،

وزيادة الأحمال على المحولات، والتجاوز على شبكات التوزيع".

واضافت" انه أستنفرت جميع ملاكاتها لتلافي الأضرار الناجمة، وتمت

السيطرة عليها جميعاً بفضل الله وبفضل الجهود المبذولة من قبل أبطال

فرق الصيانة في كل المديريات".

واشارت الوزارة" انها تلخص الأحداث التي تمت معالجتها كما يلي-:1- تسبب حريق نشب في أحد أنابيب الغاز التابع إلى الشركة العامة

لنفط الجنوب في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة ظهر يوم الأربعاء

الموافق ١٤/ ٨/ ٢٠١٩، بانصهار أسلاك خط استيراد الطاقة الكهربائية

(خرمشهر - بصرة)(٤٠٠ ك.ف)، وخط نقل الطاقة (هارثة - شمال البصرة)

(١٣٢ ك.ف)، وخروجهما عن العمل، والذي أدى إلى خروج عدة محطات

تحويلية سعة (٣٣/ ١١ ك.ف)، منها (محطة باب الهوى)، و(متنقلة أبو

خمسين)، و(متنقلة الأكوات)، التي تغذي أجزاء من منطقة التنومة، كما

أثرت على محطة شط العرب التحويلية، وقد تمكنت ملاكات الشركة العامة

لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية من إعادة الخطين إلى

الخدمة وبوقت قياسي، وعودة تجهيز الطاقة الكهربائية الى وضعه

الاعتيادي في جميع مناطق البصرة.2- تعرض القابلوات في بعض مناطق مدينة الصدر إلى عطب عرضي خلال ايام

عيد الأضحى المبارك تسبب بخلل في تجهيز الطاقة الكهربائية فيها، وقد

أستنفرت فرق الصيانة التابعة الى الشركة العامة لتوزيع الطاقة

الكهربائية في محافظة بغداد، إستناداً لتوجيهات السيد وزير

الكهرباء، لإصلاح العطب الذي أصاب القابلوات بأسرع وقت ممكن وتلبية

لمناشدات المواطنين، وبسبب وجود بيوت تجاوز فوق خط القابلو المعطوب

كان سبباً بتأخر الحفر وإصلاح العطب، وقد تم تجاوز هذه المشكلة

وعودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي الى جميع المناطق.3- توقف خط نقل الطاقة الضغط الفائق (بيجي - كركوك) ٤٠٠ ك.ف، وخطي

الضغط العالي (شمال بيجي - جنوب تكريت)، و(شرقاط - بيجي) ١٣٢ ك.ف،

جراء سوء الاحوال الجوية والعواصف الشديدة التي ضربت محافظة صلاح

الدين يوم الثلاثاء الموافق ١٣/ ٨/ ٢٠١٩، والذي أدى الى انقطاع

تجهيز الطاقة الكهربائية عن بعض مناطق مدينة تكريت، فضلا عن نقص في

تجهيز حصة محافظة صلاح الدين، وعلى الفور استنفرت ملاكات الشركة

العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية للكشف على

الخطوط ومعرفة مكان العوارض، وبوشرت أعمال الصيانة والعمل جاري

لإعادة الخطوط المذكورة إلى العمل.

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