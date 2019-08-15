عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالإرهاب والمخدرات بالعاصمة

2019/08/15 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، القاء القبض على متهمين بالارهاب والسرقة والمخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة.

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