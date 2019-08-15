اندلاع حريق داخل مخزن للأدوية في مستشفى قضاء الخالص

2019/08/15 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق داخل مخزن للأدوية في مستشفى قضاء الخالص.

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