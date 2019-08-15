لجنة الشباب والرياضة : نجاحنا في تنظيم بطولة غرب اسيا هو المهم

2019/08/15 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، اليوم الخميس، ان النجاح في تنظيم بطولة غرب اسيا هو المهم في هذه المرحلة.

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