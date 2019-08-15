بتكوين تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل تداولات فنية ومخاوف السوق

2019/08/15 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت بتكوين خسائرها يوم الخميس بعد أن عانت من أسوأ أداء يومي في شهر يوم الأربعاء، مع إشارة متعاملين إلى عوامل تتراوح من تداولات تتم بناء على عوامل فنية إلى مخاوف في الأسواق التقليدية تؤثر على تعاملات العملات المشفرة.

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