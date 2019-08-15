رئيس الوزراء الباكستاني يحذر من تطهير عرقي ضد المسلمين في كشمير

2019/08/15 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، الخميس، من خطر تعرض المسلمين في كشمير إلى مذبحة وتطهير عرقي .وذكرت وكالة سبوتنك الروسية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” رئيس الوزراء عمران خان توعد بالرد على اي عدوان على الجانب الباكستاني في كشمير تزامنا مع تصاعد الأحداث إثر إلغاء نيودلهي للحكم […]

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