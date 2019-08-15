جازبروم نفط: إنتاج حقل بدرة النفطي بالعراق 1.8 مليون طن

2019/08/15 | 12:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قالت جازبروم نفط، ذراع إنتاج النفط التابعة لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، يوم الخميس إن حقل بدرة النفطي بالعراق أنتج 1.8 مليون طن من النفط منذ بداية 2019.

وتملك جازبروم حصة 30 بالمئة من المشروع الذي تقوم بتشغيله.



وتسيطر شركة الاستكشافات النفطية العراقية على 25 بالمئة وتملك كوجاس الكورية الجنوبية 22.5 بالمئة فيما تملك بتروناس الماليزية 15 بالمئة وتباو التركية 7.5 بالمئة.

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