طهران: إلغاء التأشيرة في زيارة الاربعين لايعني عدم وجود رقابة او إحصاء للزوار

2019/08/15 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إنه "في أيام زيارة الأربعين سيتم إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق، وبطبيعة الحال فإن ذلك

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