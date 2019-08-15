2019/08/15 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أجلت المحكمة العليا في جبل طارق قرارها بشأن الناقلة الإيرانية المحتجزة بعد تلقيها الطلب الأمريكي.



ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة العدل الأمريكية، أنها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: من المرجح ان يقرر قضاء جبل طارق اليوم السماح لناقلة النفط الايرانية غريس1 بالمغادرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: من المرجح ان يقرر قضاء جبل طارق اليوم السماح لناقلة النفط الايرانية غريس1 بالمغادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).