القبض على متهم بسرقة 600 مليون دينار عراقي

2019/08/15 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية حصل عليه موقع "الغدير"، ان" سلطاتها ألقت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدرة (600) مليون دينار عراقي من صيرفة في محافظة البصرة".وأضاف، أنه" بناء على توجيهات مدير عام الشوؤن الداخلية والامن، اللواء حسين عبد الهادي محبوبه، وبإشراف ومتابعة من قبل مدير الشؤون الداخلية في محافظة ميسان العميد (حسن عبد فزيع) توفرت لدينا معلومات عن المتهم (ص.ع.ع) المطلوب وفق احكام المادة (٤٤٣/ق.ع) بتهمة سرقة مبلغ من المال قدرة ست مائة مليون دينار عراقي تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية في ميسان وبعد نصب كمين محكم له تم القاء القبض عليه".واشار البيان الى انه" تم تسليمه الى الجهة المطلوبة لإكمال الاجراءات القانونية بحقة".انتهى..م.م

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