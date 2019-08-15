2019/08/15 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي مساء أمس الاربعاء في مكتب العلاقات لحركة النجباء خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمناسبة يوم المقاومة ، الى أن محور المقاومة منع تشكيل خلافة منحطة تحكم المنطقة، واصفاً حركة النجباء بنتيجة أصيلة ومثمرة على هذا الصعيد.وأشار الشيخ مجتبى ذوالنوري في مستهل المؤتمر الصحفي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذوالنوري :المقاومة منعت تشكيل خلافة منحطة في المنطقة و النجباء نتيجة أصيلة ومثمرة في ميدان الجهاد النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذوالنوري :المقاومة منعت تشكيل خلافة منحطة في المنطقة و النجباء نتيجة أصيلة ومثمرة في ميدان الجهاد) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذوالنوري :المقاومة منعت تشكيل خلافة منحطة في المنطقة و النجباء نتيجة أصيلة ومثمرة في ميدان الجهاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).