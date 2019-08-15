ديالى: اربع فرق تشارك في اخماد حريق في مخزن للادوية داخل مستشفى حكومي

2019/08/15 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكدت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، الخميس، اخماد حريق كبير اندلع في مخزن للادوية داخل مستشفى حكومي شمال المحافظة.وقال الناطق باسم الدفاع المدني في ديالى المقدم خالد العبادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 4 فرق للاطفاء نجحت من اخماد حريق كبيراندلع في مخزن للادوية بمستشفى الخالص(20كم شمال بعقوبة)”.واضاف العبادي،ان” الحريق […]

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