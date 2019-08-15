وزارة الكهرباء: هذا ما جرى للشبكة الوطنية خلال أيام العيد

2019/08/15 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، إن الشبكة الوطنية تعرضت خلال الأيام الماضية لعدة حوادث عرضية والتي تزامنت وللاسف الشديد مع حلول عيد الأضحى المبارك، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الأحمال على المحولات، والتجاوز على شبكات التوزيع”.

وأضاف بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “الوزارة استنفرت جميع ملاكاتها لتلافي الأضرار الناجمة، وتمت السيطرة عليها ً جميعا بفضل الله وبفضل الجهود المبذولة من قبل أبطال فرق الصيانة في كل المديريات”.

وذكرت الوزارة أن “حريقا نشب في أحد أنابيب الغاز التابع إلى الشركة العامة لنفط الجنوب في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 اب 2019، تسبب بانصهار أسلاك خط استيراد الطاقة الكهربائية (خرمشهر – بصرة) (400 ك.ف)، وخط نقل الطاقة (هارثة – شمال البصرة)(132 ك.ف)، وخروجهما عن العمل، والذي أدى إلى خروج عدة محطات تحويلية سعة (33 /11 ك.ف)، منها (محطة باب الهوى)، و(متنقلة أبو خمسين)، و(متنقلة الأكوات)، التي تغذي أجزاء من منطقة التنومة، كما أثرت على محطة شط العرب التحويلية”.

وأشارت ان “ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية تمكنت من إعادة الخطين إلى الخدمة وبوقت قياسي، وعودة تجهيز الطاقة الكهربائية الى وضعه الاعتيادي في جميع مناطق البصرة”.

وتابعت، أن “القابلوات في بعض مناطق مدينة الصدر تعرض إلى عطب عرضي خلال ايام عيد الأضحى المبارك تسبب بخلل في تجهيز الطاقة الكهربائية فيها، وقد أستنفرت فرق الصيانة التابعة الى الشركة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد، إستنادا لتوجيهات وزير الكهرباء، لإصلاح العطب الذي أصاب القابلوات بأسرع وقت ممكن وتلبية لمناشدات المواطنين، وبسبب وجود بيوت تجاوز فوق خط القابلو المعطوب كان سببا بتأخر الحفر وإصلاح العطب، وقد تم تجاوز هذه المشكلة وعودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي الى جميع المناطق”.

وبينت الى “توقف خط نقل الطاقة الضغط الفائق (بيجي – كركوك) 400 ك.ف، وخطي الضغط العالي(شمال بيجي – جنوب تكريت) ، و(شرقاط – بيجي) 132 ك.ف، جراء سوء الاحوال الجوية والعواصف الشديدة التي ضربت محافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء الموافق 13 اب 2019 ، والذي أدى الى انقطاع تجهيز الطاقة الكهربائية عن بعض مناطق مدينة تكريت، فضلا عن نقص في تجهيز حصة محافظة صلاح الدين، وعلى الفور استنفرت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية للكشف على الخطوط ومعرفة مكان العوارض، وبوشرت أعمال الصيانة والعمل جاري لإعادة الخطوط المذكورة إلى العمل”.

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