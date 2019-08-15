المرور العامة: طلع الشهر العاشر سنطبق قانون المرور والعقوبات ستكون شديدة

2019/08/15 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن موعد تطبيق قانونها الجديد.

وقالت المديرية في بيان مقتضب وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “موعد تطبيق قانون المرور الجديد سيكون يوم السادس من تشرين الاول المقبل”.

واكدت انها “تحيط المواطنين علما ان العقوبات ستكون شديدة بحق المخالفين”.

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