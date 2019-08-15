من برکات النظام الايراني

2019/08/15 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسين المياحي هناك أعداد ملفتة للنظر من المنتفعين لتدخل النظام الايراني في العراق ويسعون لتصويره على إنه يخدم مصلحة العراق والشعب العراقي وإن هذا النظام لايريد إلا الخير والامن...أكمل القراءة ←

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