الحمامي: العمل بقرار”بريمر” بشأن مكاتب المفتشين العموميين خضوع وتخاذل

2019/08/15 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي ،الخميس، على ضرورة الغاء مكاتب المفتشين العموميين لكونها خطوة ومشروع أسسه بريمر المحتل اثناء فترة الاحتلال.وذكر الحمامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إننا”مع الغاء المفتشيين العموميين على اعتبار ليس فقط انها جاءت عن طريق بريمر وانما هو نظام رقابي أمريكي غير معمول […]

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