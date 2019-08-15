برقية السيد نصرالله الى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تكشف خفايا حديث بولتون

2019/08/15 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله برقية لوزير الخارجية الايرانية الدكتور محمد جواد ظريف هذا نصها: جانب معالي وزير خارجية الجمهورية الاسلامية في ايران الاخ العزيز الدكتور محمد جواد ظريف دام حفظه وعزه.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.عندما أعلنت الادارة الامريكية فرض عقوبات عليكم شخصياً، وضمّتكم الى لائحة الشرف، قررت انا …

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