وزارة الكهرباء تجمل الحوادث التي تعرضت لها الشبكة الوطنية خلال ايام عيد الاضحى المبارك

2019/08/15 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الشبكة الوطنية خلال الأيام الماضية لعدة حوادث عرضية تزامنت مع حلول عيد الأضحى المبارك، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الأحمال على المحولات، والتجاوز على شبكات التوزيع.واوضحت وزراة الكهرباء في بيان اليوم ” ان حريقا شب في أحد أنابيب الغاز التابعة إلى الشركة العامة لنفط الجنوب في منطقة الهارثة شمال محافظة […]

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